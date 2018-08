Spider-Man: ammiriamo il gioco di Insomniac nel suo gameplay trailer di lancio

Sony Interactive Entertainment ha da poco pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation il "Gameplay Trailer" di lancio di Spider-Man, la nuova esclusiva per PS4 curata da Insomniac Games in arrivo il prossimo 7 settembre.

Pur denominato "gameplay trailer", il filmato che trovate in apertura di notizia si concentra più che altro sulle spettacolari scene cinematiche che il gioco includerà. Sicuramente non manca l'aspetto scenografico al titolo di Insomniac, che però sembra poter contare anche su una struttura di gameplay piuttosto convincente, stando a quanto mostrato dalla software house in sedi di anteprima.

Con Spider-Man, Insomniac Games spera di raggiungere un successo pari a quello dell'affermata serie di Batman: Arkham di Rocksteady. Se il titolo dovesse rispettare le aspettative dello studio, non è affatto escluso che in futuro possa arrivare un sequel, così da dare vita ad un vero e proprio nuovo franchise a tema Spider-Man.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 7 settembre. Se interessati a vedere il titolo di Insomniac in azione, vi consigliamo 18 minuti di gameplay giocati in compagnia del creative director del gioco. Per tutti gli ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra ricca Anteprima.