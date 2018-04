Spider-Man: annunciato il primo DLC La città che non dorme mai

Dopo aver annunciato la data di uscita e i dettagli su Digital Deluxe e Collector's Edition ha confermato chesarà supportato con una serie di contenuti post-lancio, il primo dei quali intitolato La città che non dorme mai

"Supporteremo il gioco dopo il lancio e potrai mettere le mani su tre nuovi capitoli, ognuno con nuove missioni, nuovi cattivi e personaggi e ulteriori costumi per Spider-Man. Forniremo altri dettagli più avanti" è quanto si legge sulle pagine del PlayStation Blog.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni su La città che non dorme mai e sui futuri contenuti aggiuntivi del nuovo gioco di Insomniac. Ricordiamo che Spider-Man uscirà il 7 settembre 2018 su PlayStation 4 e PS4 Pro, gli sviluppatori hanno ribadito come il gioco sia esclusiva totale e non arriverà dunque su altre piattaforme.