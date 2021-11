Spider-Man: tutte le apparizioni dei Sinistri Sei nei videogiochi dell'Uomo Ragno

Con Spider-Man No Way Home alle porte, il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata al Tessiragnatele di Tom Holland potrebbe introdurre un filone narrativo che, finora, è rimasto legato quasi esclusivamente all’universo fumettistico.

Le passate apparizioni di Avvoltoio, Mysterio e i già vociferati, ed ora confermati con il poster ufficiale di Spider-Man No Way Home, Doc Ock, Goblin ed Electro hanno, infatti, attirato l’attenzione dei fan più attenti, inducendoli a credere che ci stiamo avvicinando all’alba cinematografica dei Sinistri Sei. Ma sapevate che la nostra cara banda di super cattivi ha già fatto la sua grande apparizione nell’universo videoludico?

Facciamo un piccolo passo indietro. L’origine del gruppo risale al 1964, quando venne messo in commercio il primo volume annuale di The Amazing Spider-Man. Qui vediamo il già citato Dottor Octavius riunire sotto la sua guida alcuni tra i più famigerati avversari di Peter Parker: l’Avvoltoio, l’Uomo Sabbia, Mysterio, Electro e Kraven. Solo successivamente venne incluso perfino il Goblin, che tuttavia preferì operare quasi sempre in maniera indipendente. Ancora più in là, il gruppo si espanse notevolmente, inserendo personaggi del calibro di Venom, Scorpion, Hammerhead, Lizard e Rhino. Il loro obiettivo, di facile intuizione, era eliminare a tutti i costi l’Uomo Ragno.

Nonostante i vari villain sopra citati abbiano partecipato singolarmente a molti videogiochi, la loro prima comparsa come gruppo avvenne nel 1992 in uno dei titoli sull’Arrampicamuri più fallimentari di sempre. Stiamo parlando di Spider-Man Return of the Sinister Six. Si trattava di un videogioco per NES a scorrimento orizzontale, in cui il giocatore vestiva i panni di Spider-Man e doveva muoversi lungo sei livelli, affrontando i Sinistri Sei uno ad uno, acquisendo energia ad ogni scontro vinto e senza avere altre occasioni per recuperare vita. Tuttavia il gioco non riuscì affatto a rendere giustizia agli arcigni nemici dell’uomo Ragno. Nel 2018, a più di cinquant’anni di distanza dalla loro formazione, i Sinistri Sei sono tornati ufficialmente in esclusiva su PlayStation 4, con Marvel’s Spider-Man, un prodotto che è stato in grado di scaldare i cuori dei fan, coniugando un gameplay dinamico e fluido a una narrazione coinvolgente, suggestiva e ben strutturata.

Nella storia vestiamo i panni di un Peter Parker adulto, alle prese con affitto, volontariato e con il suo sfiancante hobby da vigilante mascherato. Nell’agenda di Peter, già satura, c’è comunque spazio da dedicare al suo mentore ed ex docente Otto Octavius. Lo scienziato, però, soffre da tempo di una malattia degenerativa e sta impiegando tutte le sue energie nella costruzione di un braccio artificiale, consapevole del fatto che, in un futuro non troppo lontano, rappresenterà l’unico strumento in grado di permettergli la mobilità.

E mentre Spider-Man si districa tra alcuni misteriosi attacchi terroristici, attuati da un gruppo di fuorilegge chiamati Demoni, la malattia che ha colpito Otto avanza inarrestabile, accelerata anche dal malfunzionamento del braccio meccanico collegato al sistema nervoso dello scienziato. Ben presto l’indole del docile inventore cambia vertiginosamente e al mutare della sua personalità, segue anche quello delle sue azioni. Doc Ock inizia così a inabissarsi verso la follia. Nel frattempo, a New York il terreno comincia a tremare sotto i piedi, e le ragnatele, del nostro eroe. L’Arrampicamuri deve ora fermare l’avanzata improvvisa di alcuni dei suoi nemici storici più temibili: è la volta di Scorpion, Vulture, Rhino, Electro e Mr Negative, capo dei Demoni ed ex collega di May Parker. I cinque sembrano seguire gli ordini di un sesto membro, la cui identità scopriremo solo in seguito. Stiamo ovviamente parlando del Dottor Octopus. È lui il leader, il comandante e la mente dietro ogni azione dei Sinistri Sei.

Il merito maggiore da attribuire allo Spider-Man di Insomniac è sicuramente la capacità di distribuire egregiamente lungo tutta la durata della sua storia innumerevoli personaggi di spessore, tra Sinistri Sei, villain secondari e collaboratori dell’Uomo Ragno, senza lasciare nessun comprimario nelle retrovie e dando ad ognuno dei super cattivi un preciso ruolo sulla scena. Al livello estetico, troviamo avversari con un design differente ed evoluto rispetto a quello dei comics, eppure sempre coerente con quello della tradizione fumettistica.



E così Doc Ock indosserà una semplice tuta verdognola e un paio di occhiali scuri a coprirgli gli occhi, chiaro richiamo al design della sua storica versione cartacea. Anche Rhino, Scorpion e Vulture omaggiano la loro rappresentazione fumettistica, tuttavia l’estetica che li contraddistingue non rimanda più alle tute in tessuto, sostituite in quest’occasione da armature meccaniche decisamente più attuali. Electro, invece, appende la calzamaglia verde al chiodo, per vestire panni decisamente più aggressivi. Lo vediamo con indosso un giubbino di pelle nera pieno di borchie metalliche, jeans scuri con svariate cinghie e una maglietta gialla come richiamo cromatico alle scariche elettriche emesse dalle sue mani.

Infine abbiamo Mr. Negative, che quando si manifesta nella sua forma maligna, indossa uno smoking bianco, semplice, elegante e tutto il suo corpo assume colori chiaramente invertiti rispetto a quelli del suo alter ego Martin Li. Una delle sequenze di gioco più evocative ed emotivamente suggestive è di sicuro il vivido sogno illusorio provato da Spider-man, causato dal veleno iniettatogli da Scorpion. In una New York distorta e annebbiata, l’Arrampicamuri dovrà usare tutte le sue forze per arrivare dal suo avversario, che risulterà sempre troppo distante ed evanescente per essere concretamente raggiunto. Ogni boss fight, insomma, risulta unica e peculiare, mai ripetitiva o simile alle precedenti.



Affronteremo Vulture ed Electro in una centrale elettrica, e mentre l’uno proverà a colpirci con potentissime scariche fulminanti, e l’altro sarà sempre pronto a travolgerci ogni qual volta spiccheremo il volo. Il massiccio Rhino si affiancherà invece a Scorpion, in una battaglia a terra, basata su un gioco di forze, di schivate e di riflessi.

Martin Li avrà invece uno scontro interamente dedicato al suo personaggio. Lo incontreremo singolarmente in più parti del gioco, nelle quali si servirà dei suoi poteri “negativi” per soggiogare la mente delle persone rendendole sue schiave. Avremo poi modo di batterci con lui in un duello finale, nel quale dovremo sottrargli le fiale di antidoto per la cura del Respiro del Diavolo. E infine arriveremo proprio a lui, il leader, il mentore dell’Uomo Ragno, ora nei panni del suo peggior nemico. A tal proposito, vi forniamo una piccola curiosità. Il CEO di Insomniac, Ted Price, ha svelato che l'idea originale degli sviluppatori era quella di realizzare un combattimento finale su larga scala contro Doc Ock. All’inzio, infatti, la boss fight contro il Doctor Octavius doveva svolgersi in giro per New York e causare la distruzione di buona parte della città.

Nel corso della realizzazione di questa ambiziosa porzione del titolo, però, gli sviluppatori si sono resi conto che non solo sarebbe stata troppo impegnativa, ma anche che non avrebbe aggiunto nulla di effettivamente sostanzioso al rapporto tra Peter Parker e il suo mentore. Il team ha optato quindi per un combattimento sì spettacolare ma più intimo e contenuto. Così facendo, inoltre, Insomniac Games ha evitato sessioni di crunch che avrebbero sicuramente messo sotto pressione gli sviluppatori.

Con la caduta di Octavius, i Sinistri Sei sono, per ora, debellati. Ma una forte minaccia incombe all’orizzonte. Con la scena dopo i titoli di coda del videogioco, e con il recente trailer di Marvel Spider-man 2, in uscita nel 2023, ci vengono dati due importanti indizi sul futuro del gameverse ragnesco e, in particolar modo, su una seconda formazione dei supercriminali. Come sappiamo, Harry Osborn non è morto, ma si trova rinchiuso in una capsula, in bilico tra la vita e la morte. Suo padre sta sperimentando una cura per la malattia di cui il ragazzo è affetto e pare che l’unico modo per salvargli la vita sia, anche se per ora solo a livello speculativo, unirlo con un simbionte.

Casualità, però, vuole che nel primo teaser trailer di Marvel's Spider-Man 2, apparirà proprio Venom, con il suo sorriso sinistro, deciso a collaborare con quello che abbiamo intuito essere Kraven il cacciatore. Ricordiamo ancora che, nella storia fumettistica, uno dei membri originari dei Sinistri Sei fu proprio Kraven, pseudonimo di Sergei Kravinoff, uomo che possiede la forza di un elefante, l’agilità di un leopardo e la velocità di un ghepardo. Non è un caso che Kraven sia stato ingaggiato da Camaleonte, membro della seconda formazione dei Sinistri Sei, per sconfiggere l’Uomo Ragno. Sarà proprio in seguito a questa missione che il cacciatore svilupperà una forte ossessione per il Tessiragnatele, considerandolo il suo unico degno rivale.

Il futuro del ragnoverso è ancora incerto, ma più di qualche indizio ci spinge a credere che la direzione sia orientata verso un’esplorazione più approfondita di questo arco narrativo di cui si sa ancora decisamente poco. Nell’attesa che ilnuovo trailer di Spider-Man No Way Home possa saziare alcuni nostri dubbi, passiamo la parola a voi. Conoscevate la storia dei Sinistri Sei? E soprattutto, vi piacerebbe rivederli sia al cinema che nell’universo videoludico?