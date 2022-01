Spider-Man si arrampica sui grattacieli in questo cosplay al femminile di Caitlin

L'arrampicamuri di Manhattan è cresciuto a dismisura negli ultimi anni grazie ad alcuni medium che l'hanno particolarmente trascinato avanti. Con Spider-Man: No Way Home, la saga cinematografica personale del ragnetto è giunta a una prima fase di chiusura, in attesa di nuovi progetti, mentre è ancora viva la versione videoludica.

In questa saga sviluppata da Insomniac per la piattaforma di casa Sony giriamo tra i grattacieli con il costume da ragno, interpretando una volta Peter Parker con la sua classica tuta rossa e blu, un'altra invece Miles Morales, l'erede al nome di Spider-Man e che molti richiederebbero a gran voce anche nel MCU.

Intanto però il ragazzo tornerà insieme al suo mentore nel prossimo videogioco, atteso da tutti dato che il trailer di Spider-Man 2 ha fatto numeri da urlo in quanto a visualizzazioni. C'è però da aspettare ancora un anno se non oltre, considerato che non sarà pubblicato prima del 2023. Intanto, i cosplay su Spider-Man non si fermano, forti anche della recente uscita cinematografica. La cosplayer Caitlin Christine è una di quelle che ha deciso di rappresentare l'arrampicamuri di quartiere in versione femminile, indossando sia il costume classico che quello col simbionte, nero e bianco con il ragno più grande sul petto.

Un cosplay di Spider-Man al femminile certamente d'effetto, aiutato anche dalla post produzione e uno staff adatto per la situazione, come mostra la stessa cosplayer in uno dei video nel post in basso.