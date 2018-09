Spider-Man arriva a Milano e salva un autobus con le sue ragnatele

Per celebrare il lancio del nuovo Spider-Man di Insomniac Games in esclusiva per PS4, Sony Interactive Entertainment Italia ha deciso di pubblicizzare il gioco anche a Milano con una spettacolare installazione in zona Darsena: l'Uomo Ragno ha salvato un autobus con le sue ragnatele.

Come potete vedere nelle fotografie riportate in calce alla notizia, a Milano (in zona Darsena) si può assistere a un autobus in bilico che è stato salvato dalle possenti ragnatele di Spider-Man. Per celebrare il lancio del nuovo gioco di Insomniac Games su PlayStation 4, dunque, Sony Interactive Entertainment Italia ha deciso di portare avanti la campagna pubblicitaria del titolo anche nel capoluogo lombardo, proponendo una spettacolare installazione visibile in zona Darsena.

Sui lati dell'autobus possiamo notare la locandina pubblicitaria di Marvel's Spider-Man, gioco che dopo diversi mesi di attesa è finalmente disponibile su PS4 a partire da oggi. Qualcuno della parti di Milano è riuscito a vedere l'installazione coi propri occhi? Fatecelo sapere nei commenti.