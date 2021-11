Spider-Man, aspettiamo il trailer in live con Victorlaszlo88, TizioQualunque e JTaz!

Non è una giornata banale per i fan Marvel: stando alle ultime notizie, stanotte dovrebbe infatti arrivare il tanto agognato secondo (e presumibilmente ultimo) trailer di Spider-Man: No Way Home, ragion per cui il team di Everyeye non si farà certo trovare impreparato davanti ad un evento atteso quasi quanto l'uscita del film stesso.

Mentre Andrew Garfield continua a negare la sua presenza nel film con Tom Holland, dunque, noi ci prepariamo a seguire in diretta con voi l'arrivo di uno dei trailer più desiderati della storia del Marvel Cinematic Universe: l'appuntamento è per stasera alle 23:00 sul canale Twitch di Everyeye, dove troverete ad attendervi anche gli youtuber Victorlaszlo88, TizioQualunque e JTaz.

Ci sarà comunque da fare le ore piccole: fuso orario alla mano, il trailer di Spider-Man: No Way Home dovrebbe essere rilasciato intorno alle 2:30 di stanotte, per cui avremo sicuramente molto tempo per dar spazio a tutte le teorie e speculazioni al riguardo, dai dettagli relativi alla trama a quelli sulla possibile presenza di vecchie glorie legate a Peter Parker (a proposito, anche Vincent D'Onofrio ha smentito la sua partecipazione al nuovo film dell'MCU).

Vi ricordiamo, intanto, che attivando la campanella sul nostro canale potrete essere avvisati in anticipo dell'inizio della diretta; l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è inoltre gratuita per gli utenti Amazon Prime, che potranno anche beneficiare di bonus come l'accesso all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.