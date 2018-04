Spider-Man avrà il crafting, il viaggio veloce e un sistema di level-up

Come parte del coverage che Game Informer sta dedicando al gioco, Bryan Intihar, creative director di Spider-Man, ha risposto a 114 domande instantanee sul nuovo gioco in via di sviluppo presso Insomniac Games ed in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 il 7 settembre 2018.

Attenzione, quanto riportato di seguito potrebbe contenere spoiler su Spider-Man. Se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Tra le tante piccole informazioni rivelate da Intihar, scopriamo che, come lasciato presagire già diversi mesi fa, Spider-Man presenterà al suo interno un sistema di crafting, grazie al quale i giocatori dovrebbero essere capaci di costruire e personalizzare gadget e costumi da sfruttare in battaglia.

Confermata inoltre la presenza del leveling-up (sebbene il livello massimo non sia stato ancora definito da Insomniac), di numerosi collezionabili, della modalità foto, e del viaggio veloce, quest'ultima sfruttabile grazie alla metropolitana di New York.

Ciò che invece mancherà, sarà la scena della morte dello zio Ben ed il sistema "ricercato" in stile GTA, nonché scene di "baci a testa giù" e - qui scherzando - antagonisti del calibro di "The Joker, Hitler, e Microtransazioni".

Spider-Man uscirà su PS4 il 7 settembre 2018. Insomniac Games ha confermato che i bonus pre-order saranno sbloccabili da tutti in-game.