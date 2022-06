Spider-Man come Doctor Strange? Fan sogna un Multiverso con Batman e Wolverine!

RockRìder, digital artist e graphic designer di The Escapist, ha tratto spunto dall'ultimo kolossal hollywoodiano con protagonista Doctor Strange per volgere lo sguardo oltre Spider-Man 2 e immaginare un nuovo videogioco di Spidey ambientato in un Multiverso della Follia popolato dagli eroi Marvel e DC Comics.

Il progetto ideato da RockRìder, giustamente chiamato Spider-Man in the Multiverse of Madness, ipotizza una collaborazione tra Insomniac Games, Rocksteady Studios e Crystal Dynamics per la realizzazione di un grandioso (ed estremamente improbabile) crossover tra lo stesso Marvel's Spider-Man 2 e videogiochi come Marvel's Avengers, Gotham Knights, Batman Arkham e Marvel's Wolverine.

Basta dare un'occhiata agli incredibili artwork confezionati dal designer grafico per rendersi conto dell'eccezionale lavoro svolto da questo esperto fan che, come sperimentato in passato da Raf Grassetti con i personaggi di Super Smash Bros Ultimate, ha messo il proprio talento ed esperienza professionale al servizio degli appassionati.

Cosa ne pensate dei bozzetti di Spider-Man nel Multiverso della Follia? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di invitarvi a leggere il nostro speciale sul futuro di Insomniac tra Spider-Man 2 e Wolverine.