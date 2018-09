Spider-Man: come fotografare i luoghi simbolo della città

Marvel's Spider-Man è disponibile da poco più di 24 ore e non tutti i giocatori hanno compreso come completare alcune delle attività secondarie proposte nel titolo Insomniac Games.

Eccoci quindi a semplificarvi la vita con le quest secondarie che riguardano la fotografia, in particolare quelle che richiedono di fotografare i luoghi simbolo della città. Una volta riabilitate le antenne sparse in giro per l'area di Manhattan, appariranno sulla mappa dei segnali raffiguranti due piccoli grattacieli blu. Questi indicatori segnalano la presenza di un particolare oggetto da fotografare nei paraggi.

Per poter scattare una foto in Spider-Man non dovrete far altro che premere il tasto giù della croce digitale, tenere premuto il tasto L2 e poi scattare con R1. Una volta fotografato l'edificio o l'oggetto corretto, verrete ricompensati con degli utilissimi Gettoni per potenziare o creare le varie tute di Peter Parker.

Vi ricordiamo che nelle ultime ore Insomniac Games ha fornito maggiori informazioni sulla longevità della Campagna di Marvel's Spider-Man, confermando alcune recenti voci a riguardo. Sapevate inoltre che tutti e tre i DLC della serie "La città che non dorme mai" saranno ambientati a Manhattan?