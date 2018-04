Spider-Man: il Creative Director Bryan Intihar ci illustra il sistema di combattimento

Dopo averci parlato del funzionamento degli spostamenti con la ragnatela, Game Informer pubblica un nuovo filmato dedicato alle meccaniche Spider-Man per Playstation 4. Questa volta, il Creative Director Bryan Intihar ci parla del sistema di combattimento.

Come illustrato nel video che trovate sul sito di Game Informer, gli sviluppatori hanno voluto creare un sistema di combattimento fluido, vario e spettacolare che riflettesse il carattere e le doti acrobatiche del supereroe, e che potesse dare al giocatore la possibilità di sperimentare con i poteri dell'Uomo Ragno: ad esempio, lanciando in aria un nemico con un uppercut sarà possibile riprenderlo al volo con le ragnatele e farlo impattare violentemente al suolo, oppure utilizzare le ragnatele per impedirgli di muoversi. Al giocatore sarà concessa molta libertà e potrà approcciarsi al combattimento come meglio crede: saremo noi a scegliere se attaccare a testa bassa o sfruttare l'ambiente circostante e i poteri di Spider-Man. In molte situazioni, inoltre, sarà possibile propendere per un approccio stealth e mettere fuori gioco un avversario dopo l'altro senza farsi notare. Un altro elemento importante del combat system saranno le trappole e i gadget a disposizione dell'Uomo Ragno.

Ricordiamo che Spider-Man sarà disponibile esclusivamente su Playstation 4 a partire dal 7 settembre 2018.