Spider-Man: la demo E3 arriverà sul PS Store? Nuovi dettagli sul personaggio misterioso

Dopo il nuovo video gameplay mostrato all'E3 2018, Spider-Man si è presentato sullo showfloor di Los Angeles con una demo giocabile per tutti i visitatori. La versione di prova del gioco potrebbe arrivare anche sul PlayStation Store? Il creative director Bryan Intihar non lo esclude.

Interrogato sulla possibilità che la demo E3 2018 di Spider-Man venga pubblicata per tutti gli utenti PlayStation 4, infatti, il creative director di Insomiac Games si è rifiutato di dare una risposta precisa, limitandosi a ribadire che il team si sta impegnando per rispettare la tabella di marcia dello sviluppo. Dal momento che la possibilità non è stata esclusa da Bryan Intihar, entro settembre avremo modo di provare Spider-Man grazie a una demo pubblicata sul PlayStation Store?

Proseguendo nell'intervista, il creative director ha svelato nuovi dettagli sul misterioso personaggio che si intravede alla fine del nuovo video gameplay mostrato all'E3: apprendiamo che quest'ultimo rivestirà un ruolo importante dalla seconda metà della storia, entrando in scena in un momento di grave difficoltà di Spider-Man durante sua lotta contro i Sinistri Sei.

Intihar ha inoltre precisato che si tratterà di un twist con un grande impatto sul gioco, anche se non sappiamo ancora sotto quale aspetto. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul titolo, ricordiamo che Spider-Man è atteso in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 7 settembre.