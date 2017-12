Spider-Man: il director di Rise of the Tomb Raider si unisce a Insomniac Games

Il director di, ha annunciato che a partire dal primo gennaio 2018 entrerà a far parte di, dove ricoprirà il ruolo di Design Director per, l'attesa esclusiva PlayStation 4 dedicata all'amichevole ragnetto di quartiere.

Il simpatico commento del team di sviluppo non si è fatto attendere: "Meglio il 2 gennaio, altrimenti sarai solo nell'ufficio!". Horton è un veterano dell'industria, che ha debuttato nel 1994 in Disney Interactive. Ha successivamente collaborato con compagnie come Electronic Arts, DreamWorks interactive, The Collective e Vivendi, prima di approdare nel 2009 in Crystal Dynamics, dove ha lavorato a Rise of the Tomb Raider, e successivamente in Infinity Ward, in qualità di Creative Director per la campagna di Call of Duty: Infinite Warfare. Ora metterà il suo incredibile bagaglio di esperienza al servizio del nuovo lavoro di Insomniac Games.

Spider-Man uscirà esclusivamente su PlayStation 4 nel corso del 2018. Alla scrittura della storia stanno partecipando anche noti fumettisti come Dan Slott e Christos Gage, e in un recente intervento gli sviluppatori hanno parlato della fedeltà al personaggio e del sistema di animazioni.