Spider-Man: un divertente glitch sostituisce Mary Jane con l'Uomo Ragno!

Nonostante siano passati molti mesi dal lancio di Marvel's Spider-Man, sono ancora molti i giocatori che se la stanno spassando per le strade della New York digitale plasmata da Insomniac Games. Uno di questi, si è recentemente imbattuto in un glitch decisamente divertente che sta facendo rapidamente il giro della rete.

Per qualche strano motivo, durante la prima sezione nella quale è possible prendere il controllo di Mary-Jane, il modello poligonale della ragazza è stato sostituito da quello dell'arrampicamuri. La scena è esilarante per diversi motivi: innanzitutto, Spider-Man è molto più alto, pertanto non entra nell'inquadratura. Inoltre, conserva la voce e le animazioni di Mary Jane, muovendosi come se fosse una ragazza! Giudicate voi stessi guardando il video reperibile su Reddit.

Cosa ne pensate? Esilarante, vero? Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Recentemente, abbiamo raccolto in video tutti i segreti e gli Easter egg del gioco. Durante la Game Developers Conference, inoltre, i ragazzi di Insomniac Games sono intervenuti per raccontare i retroscena dello sviluppo di Spider-Man.