Spider-Man: due nuovi trailer anticipano il debutto del gioco di Insomniac

In attesa che il gioco faccia il suo attesissimo debutto su PlayStation 4 il 7 settembre, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato poche ore fa due nuovi trailer dedicati a Marvel's Spider-Man, il nuovo gioco sviluppato da Insomniac Games.

Il primo filmato, che potete visionare in cima alla notizia, vede l'alternarsi di scene in live-action e sequenze cinematiche riprese direttamente dal gioco. Il secondo trailer, che vi abbiamo invece riportato in calce all'articolo, dà ufficialmente il via al countdown della pubblicazione del titolo.

Vi proponiamo infine un terzo video, incentrato sulle prossime uscite su PlayStation 4, e che non manca di celebrare il sempre più imminente arrivo dell'action-adventure dedicato all'amichevole ragno di quartiere.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Spider-Man sarà pubblicato il 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4. L'analisi tecnica di Digital Foundry ha dissipato i dubbi relativi alla polemica scoppiata nei giorni scorsi: il gioco non ha subito alcun downgrade grafico. Per tutti gli altri dettagli aggiuntivi sul nuovo titolo targato Insomniac Games, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione.