Spider-Man: ecco quando sarà possibile effettuare il preload

Se siete tra i giocatori che hanno effettuato il preordine sul PlayStation Store di Marvel’s Spider-Man, allora sappiate che manca davvero poco alla possibilità di procedere al download dei file di gioco.

Com’è possibile vedere nei menu di PlayStation 4, l’esclusiva ad opera di Insomniac Games potrà essere pre-scaricata a partire dalla mezzanotte del prossimo 5 settembre, ovvero 48 ore prima dello sblocco della versione digitale. Sebbene non ci siano informazioni precise sulle dimensioni del download, sappiamo con certezza che la versione priva della patch del day-one è di circa 45 GB, cifra che non dovrebbe essere tanto diversa dai file da scaricare. Vi ricordiamo che chi è in possesso della versione digitale di Marvel’s Spider-Man potrà avviare il download in automatico oppure da remoto, attraverso il sito web dello store online Sony.

Marvel's Spider-Man arriverà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo venerdì 7 settembre e sarà un'esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel caso ve lo foste persi, gli sviluppatori hanno anche annunciato che Spider-Man riceverà ben tre diversi contenuti aggiuntivi da ottobre a dicembre, i quali prendono il nome di “La città che non dorme mai”. Ciascun DLC potrà essere acquistato al prezzo di €10,00, ma acquistando la versione Digital Deluxe avrete accesso a tutti i contenuti del Season Pass allo stesso prezzo di un solo DLC.

Come detto poco sopra, il gioco riceverà un aggiornamento al day-one che, secondo alcune voci di corridoio, introdurrà nel gioco la modalità New Game Plus e la Photo Mode con tanto di effetti e cornici da applicare ai vari scatti.