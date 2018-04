Spider-Man: emersi nuovi dettagli sulle missioni secondarie

Dopo i recenti dettagli emersi sul frame rate del nuovoper, sui costumi, sul viaggio rapido, sulla modalità foto e su Mary Jane, il coverage di Game Informer ci ha permesso di conoscere ulteriori informazioni sulle missioni secondarie.

Come in qualsiasi gioco open world, anche nel nuovo Spider-Man di Insomniac Games verranno proposti una serie di incarichi secondari da alternare con le missioni principali. Cosa ancora più interessante, le side mission ci vedranno interagire con diversi villain tratti dall'universo dell'Uomo Ragno: se in una di queste dovremo distruggere gli avamposti di Kingpin, nelle altre dovremo disinnescare le bombe disseminate per la città da Taskmaster, fotografare dei gatti dorati legati alla Gatta Nera, oppure vedercela direttamente con Shocker.

Oltre alle missioni legate agli antagonisti di Spider Man, non mancheranno altre attività secondarie più convenzionali come ritrovare i vecchi zaini che abbiamo lasciato in giro per la città, raccogliere componenti da utilizzare per la creazione degli oggetti, oppure rispondere alle chiamate radio della polizia per intervenire nel corso di una rapina o un inseguimento.

Ricordiamo che il nuovo Spider-Man di Insomniac Games arriverà in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 7 settembre: nelle ultime ore, inoltre, sono stati svelati tutti i dettagli relativi alla Collector's e alla Digital Deluxe Edition.