Arrivano dalla Games Week di Parigi le nuove immagini diper PlayStation 4, esclusiva sviluppata dae in arrivo nel corso del 2018. I nuovi screenshot sono tratti dal trailer mostrato nella giornata di ieri alla fiera francese.

Le immagini sono incentrate sui principali personaggi del gioco come Peter Parker (per la prima volta ritratto senza costume), Mary Jan e Zia May. Gli scatti sono catturati dalla versione PlayStation 4 Pro, come riporta una nota in calce agli screenshot.

Il nuovo Spider-Man è atteso per un generico 2018, al momento Sony non ha comunicato la finestra di lancio del gioco.