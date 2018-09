Spider-Man è l'esclusiva PS4 venduta più velocemente: 3.3 milioni di copie in 3 giorni

Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare che Marvel's Spider-Man ha piazzato 3.3 milioni di copie nel giro di tre giorni, diventando l'esclusiva PlayStation 4 venduta più velocemente in assoluto. Superato il record del nuovo God of War di Sony Santa Monica.

Considerando che le 3.3 milioni di copie vendute in tre giorni non tengono conto delle copie incluse nel bundle PlayStation 4 Pro dedicato a Marvel's Spider-Man, i risultati ottenuti dal nuovo gioco di Insomniac Games al lancio possono considerarsi di grande successo.

Il titolo è riuscito a fare anche meglio del nuovo God of War di Sony Santa Monica, che negli scorsi mesi si era imposto come il gioco esclusivo per PlayStation più venduto nella storia della console Sony. Il primato spetta adesso a Marvel's Spider-Man, che in soli tre giorni è riuscito a superare le tre milioni di copie vendute in tutto il mondo: non a caso, il titolo ha debuttato in cima a tutte le classifiche, incluse quella italiana e quella giapponese (nel Paese del Sol Levante si è registrato addirittura il sold-out).

Di queste 3.3 milioni di copie vendute al lancio, inoltre, circa un milione erano state preordinate: anche in questo caso parliamo di nuovo record, dato che si tratta del gioco Sony con il maggior numero di pre-order mai registrato. Cosa ne pensate del successo riscosso dal gioco?