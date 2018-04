Spider-Man: GameInformer svela nuovi dettagli su gameplay, trama e combat system

ha pubblicato le prime impressioni su Spider-Man : Kyle Hilliard ha avuto modo di provare il gioco negli studi died ha rivelato interessanti dettagli su trama, gameplay e combat system della nuova avventura dell'Uomo Ragno.

Attenzione, quanto riportato di seguito potrebbe contenere spoiler su vari aspetti del gioco. Se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

La trama di Spider-Man

All'inizio del gioco Mary Jane e Peter Parker non sono ancora fidanzati ufficialmente. La sequenza iniziale verte su Kingpin e sulla necessità di eliminarlo definitivamente. Vengono mostrati alcuni articoli del Daily Bugle con protagonisti Rhino, Electro, Scorpion e Vulture, questi personaggi tuttavia non sono stati confermati come villain del gioco, viene però reso noto come siano stati catturati da Spider-Man.

Costumi e Gadget

Il costume di base sarà quello tradizionale ma il gioco presenta ad oggi almeno dodici diversi costumi, cifra che dovrebbe aumentare nella versione finale. Le parti blu rendono la tuta più flessibile mentre quelle rosse risultano particolarmente rinforzate e quindi meno vulnerabili ai colpi nemici. Alcuni costumi e armature avranno abilità speciali esclusive non ancora rivelate.



Tra i gadget presenti vengono citati il Tripwire, lo Spider-Drone capace di lanciare ragnatele e una bomba capace di bloccare un gran numero di nemici contemporaneamente.

Sistema di controllo

Il tasto L3 sarà utilizzato per oscillare e guadagnare un certo slancio mentre con il tasto R3 sarà possibile scansionare l'ambiente circostante. Per utilizzare la ragnatela invece si utilizzerà il tasto X.

Combat System

Il sistema di combattimento viene definito "fluido e veloce", Spider-Man può saltare rapidamente da un nemico all'altro e al giocatore viene lasciata piena libertà d'azione, in quanto sarà possibile decidere se combattere in aria, utilizzare gadget e abilità speciali concatenando varie mosse.



Attività

Hilliard premia la natura Open World del gioco, la città di New York è incredibilmente popolosa e Spider-Man può interagire anche con la gente comune, ad esempio intrattenendo conversazioni, salutando o scattando selfie con loro. Confermata la presenza di altri edifici del mondo marvel come l'ambasciata Wakandiana e la torre degli Avengers.



Tra le varie attività e missioni vengono citati gli avamposti di Kingpin da smantellare, le bombe di Taskmaster da disinnescare e furti e rapine da sventare, oltre a inseguimenti in auto.



La città non dorme mai (DLC)

La città non dorme mai è il titolo del DLC (da giocare dopo aver completato la storia principale) diviso in tre atti, il primo sarà intitolato The Heist e sarà incentrato su Black Cat. Ogni contenuti aggiuntivo presenterà personaggi unici, una trama inedita, missioni, sfide e abilità esclusive.

Infine, l'autore Kyle Hilliard esprime un parere su quanto visto e provato: "Mi sono allontanato dal gioco con un solo pensiero in mente... incredibile (Amazing, ndr)! Insomniac sta facendo con Spider-Man quello che Rocksteady ha fatto con Batman. Ho visto solo una piccola parte del gioco ma quello che ho provato è esattamente quello che mi aspetto da un titolo di Spider-Man."

Spider-Man uscirà su PS4 e PS4 Pro il prossimo 7 settembre in edizione Standard, Digital Deluxe e Collector's Edition, quest'ultima contenente una statua dell'Uomo Ragno, artbook, adesivi e custodia Steelbook.