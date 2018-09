Spider-Man: Gatta Nera si presenta nel primo teaser del DLC "La città che non dorme mai"

Pochi minuti fa, Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato il teaser trailer de La Rapina, il primo dei tre episodi del contenuto scaricabile a pagamento La città che non dorme mai.

Protagonista assoluta del teaser e del DLC è Felicia Hardy, meglio nota come Gatta Nera. La ladra è tornata in azione e ha disseminato in città alcuni indizi destinati a Spider-Man. Questi sono rinvenibili già durante l'avventura principale, ma è solo nel DLC che Gatta Nera si deciderà finalmente a palesarsi. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Ricordiamo che il primo dei tre episodi, La Rapina, verrà pubblicato il 23 ottobre. I rimanenti due, Territori Contesi e Silver Lining, debutteranno invece a novembre e a dicembre 2018. Il pacchetto contenente tutti e tre gli episodi potrà essere acquistato a 24,99 euro. Singolarmente, invece, verranno proposti al prezzo di 9,99 euro.

Spider-Man verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 il 7 settembre nelle edizioni Standard, Collector's e Digital Deluxe Edition. Queste ultime due includeranno anche La città che non dorme mai. Prima di lasciarvi, segnaliamo che la recensione del gioco a cura del nostro Giuseppe Arace verrà pubblicata domani 4 settembre alle ore 16:00. Vi aspettiamo sulle pagine i Everyeye.it!