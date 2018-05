Spider-Man: il gigantesco murale dell'E3 2018 è stato completato

Pochi giorni fa vi segnalammo l'inizio dei lavori per un gigantesco murale dedicato a Spider-Man su un grattacielo di Los Angeles, la cui realizzazione è stata avviata in vista del sempre più vicino E3 2018.

Ebbene, nelle scorse ore Insomniac Games ha annunciato attraverso tutti i suoi canali social che il murale è stato completato e che ora l'amichevole ragnetto di quartiere è pronto all'E3 2018. Spider-Man sarà infatti uno dei quattro protagonisti indiscussi della conferenza E3 2018 di Sony, fissata per il 12 giugno alle 03:00 (ora italiana). Gli altri tre sono Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2.

Per l'occasione è stata pubblicata la foto che potete ammirare in calce, che lo mostra in tutta la sua bellezza. Come vi sembra? A giudicare dai commenti, è stato notevolmente apprezzato dai fan, tutti in trepidante attesa dell'uscita del gioco. Vi ricordiamo che Spider-Man verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 7 settembre in tre differenti edizioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's. Da qualche settimana, inoltre, circola in rete un'immagine promozionale di una PlayStation 4 Pro Limited Edition non ancora annunciata in via ufficiale da Sony.