Spider-Man è giocabile dall'inizio alla fine, il director l'ha già completato tre volte

A quanto pare lo sviluppo diprocede a gonfie vele. I ragazzi dihanno recentemente svolto dei playtest approfonditi, mentre ieri è arrivato un altro segnale incoraggiante da parte di, design director recentemente unitosi al team.

Horton ha dichiarato su Twitter (trovate i post in calce alla notizia) di aver completato il gioco già tre volte, e che ogni playthrough l'ha tenuto impegnato per più giorni. Si tratta indubbiamente di un'ottima notizia, poiché indica che il titolo può già essere giocato dall'inizio alla fine, nonostante necessiti di ulteriore lavoro. Gli sviluppatori spesso preferiscono avere il prima possibile una build con la campagna principale giocabile per intera, priva di alcuni contenuti (ad esempio gli incarichi secondari) che verranno poi aggiunti successivamente.

Vi ricordiamo che Spider-Man è atteso esclusivamente su PlayStation 4 in una data non ancora precisata di quest'anno. Insomniac Games sarà presente alla Game Developers Conference 2018, ma è già stato confermato che il team non metterà a disposizione nuovo materiale per il gioco, concentrandosi piuttosto sui lavori passati. In tempi recenti è stato rivelato che Miles Morales ricoprirà un ruolo di rilievo all'interno della nuova avventura dedicata all'amichevole ragnetto di quartiere.