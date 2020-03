Spider-Man: un giocatore ha completato una base Olympus senza mai toccare terra

È passato un anno e mezzo dalla pubblicazione di Marvel's Spider-Man, ma il gioco di Insomniac Games continua ad essere in cima alle preferenze di molti giocatori PlayStation 4, che nel frattempo sono diventati davvero bravi a vestire i panni dell'arrampica-muri.

LobokVonZuben, ad esempio, è riuscito a portare a termine un'impresa che ha dell'incredibile, ovvero ripulire un intero Nascondiglio Olympus senza mai toccare terra! Facile a dirsi, molto meno a farsi. Per chi non lo sapesse, la Basi Olympus sono state introdotte nel DLC Silver Lining, terzo e ultimo contenuto scaricabile del trittico intitolato "la città che non dorme mai". Sono ricolme di nemici e non è nemmeno semplice completarle in maniera standard, figuriamoci nel modo impiegato da LobokVonZuben, che ha eliminato tutti gli avversari della base rimanendo in aria per oltre 7 minuti e mettendo a segno una combo da 309 colpi! Guardate voi stessi nel video allegato in calce, e fateci sapere cosa ne pensate.

Marvel's Spider-Man, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. In USA è diventata l'esclusiva PS4 più venduta della generazione. In rete, intanto, continuano a circolare dei rumor sull'esistenza di Marvel's Spider-Man 2 per PS5.