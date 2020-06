Spider-Man: la gioia di un bimbo che impersona l'uomo ragno per la prima volta

In un periodo ricco di tensioni come questo, fa bene, di tanto in tanto, concedersi qualcosa di più leggero... e cosa c'è di più terapeutico della genuina risata di un bambino?

Volare tra i grattacieli di New York a colpi di ragnatele nei panni di Spider-Man è un'esperienza galvanizzante per chiunque, indipendentemente dall'età, ma può esserlo ancor di più per un bambino che impersona il suo eroe preferito per la prima volta in vita sua in Marvel's Spider-Man. Lo dimostra un breve video che nel corso del weekend è diventato virale su Twitter, giungendo anche all'attenzione di coloro che il gioco l'hanno contribuito a crearlo.

La clip mostra un bimbo di nome Ryan che non riesce a contenere la propria felicità mentre attraversa Manhattan con un Dualshock 4 in mano. La sua felicità genuina e la risata contagiosa sono state commentate in questo modo dal direttore creativo Bryan Intihar: "Se vi siete mai chiesti il motivo per cui lo facciamo, vi basta guardare il sorriso su questo viso. Semplicemente fantastico". Immancabile la risposta di Cory Barlog, director di God of War, che ha replicato al commento del collega dicendo: "Quanto è vero". Yuri Lowenthal, l'interprete di Peter Parker e dell'Uomo Ragno nel gioco, ha invece scritto: "Spider-Man approva". Trovate il video in calce a questa notizia. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!