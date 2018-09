Spider-Man Guida: come sbloccare il sistema di Viaggio Rapido

Svolazzare tra i grattacieli di Manhattan in Marvel's Spider-Man è incredibilmente divertente ed appagante, ma dopo un certo quantitativo di ore i viaggi più lunghi potrebbero venire a noia. Fortunatamente, come in molti altri open-world di questo tipo, anche il titolo dell'arrampica-muri include un sistema di Viaggio Rapido.

All'inizio dell'avventura, come facilmente prevedibile, non è possibile spostarsi in maniera rapida verso i punti d'interesse. Durante le prime fasi di gioco è fondamentale trascorrere del tempo alla scoperta delle ambientazioni e prendere dimestichezza con il sistema di controllo.

Per sbloccare quest'opportunità non dovete far altro che proseguire lungo la campagna principale fino alla quindicesima missione, chiamata Wheels Within Wheels, durante la quale Spider-Man deve aiutare un ufficiale di polizia. Alla fine di questo incarico verrete ricompensati con possibilità di effettuare il Viaggio Rapido!

Tenete presente, tuttavia, che non potrete teletrasportarvi verso tutte le destinazioni fin da subito. Il quartier generale della F.E.A.S.T e l'appartamento di Peter sono immediatamente disponibili, ma molte altre le sbloccherete solo proseguendo con la campagna principale. Il nostro consiglio, tuttavia, è di non abusare troppo di questo sistema, poiché vi preclude tantissime attività secondarie. Svolazzare per la città vi permette di imbattervi, ad esempio, nei crimini. Sventando quest'ultimi, potrete ottenere i Gettoni del Crimine, una delle preziose valute in-game.