Spider-Man in vetta alla classifica giapponese per la terza settimana di fila

Non molto spesso un gioco spiccatamente occidentale riesce a fare a fare breccia nel cuore dei giocatori nipponici come ci è invece riuscito Marvel's Spider-Man di Insomniac Games. L'action-adventure, ci riporta Media Create, è riuscito a piazzarsi per la terza settimana di fila in cima alla classifica di vendita giapponese.

Nella settimana che va dal 16 al 23 settembre, dunque, Spider-Man trionfa nuovamente, e viene immediatamente seguito da Steins; Gate Elite e Minecraft per Nintendo Switch. Di seguito, vi riportiamo la classifica per intero:

Marvel’s Spider-Man – PS4 – 38,065/244,051 Steins;Gate Elite – PS4 – 13,433/New Minecraft – Switch – 13,317/291,062 Steins;Gate Elite – Switch – 13,305/New Splatoon 2 – Switch – 13,205/2,631,538 Mario Kart 8 Deluxe – Switch – 10,288/1,768,152 Shadow of the Tomb Raider – PS4 – 8,239/40,410 Pro Evolution Soccer 2019 – PS4 – 5,945/109,640 The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch – 5,910/1,117,445 Conan Exiles – PS4 – 5,822/74,579 Xenoblade 2: Torna the Golden Country – Switch – 5,697/New F1 2018 – PS4 – 5,517/New Atelier Arland Series Deluxe Pack – PS4 – 5,341/New Nintendo Labo Toy Con 03 – Drive Kit – Switch – 5,266/16,926 Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – Switch – 5,103/200,542 Mario Tennis Aces – Switch – 4,892/348,492 Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon – 3DS – 4,467/1,729,450 Super Mario Odyssey – Switch – 3,971/1,817,116 Kirby Star Allies – Switch – 3,732/618,914 Steins;Gate Elite – PS Vita – 3,704/3,704

A seguire, invece, la classifica hardware:

Switch: 37,733 PS4: 11,661 New 2DS XL: 4,563 PS4 Pro: 4,332 PS Vita: 2,718 New 3DS XL – 2,130 2DS – 407 Xbox One X – 75 Xbox One – 28

Addirittura combinando le vendite di Steins; Gate Elite in tutti i formati non si raggiungono le cifra ottenute da Marvel's Spider-Man. C'è in ogni caso da specificare che il nome di Spider-Man è fra i più amati dell'universo Marvel all'interno del Giappone, un fattore che sicuramente ha concorso a determinare il successo del gioco.