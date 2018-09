Spider-Man: Insomniac Games ammette che l'aiuto di Marvel si è rivelato prezioso

Durante lo sviluppo di Spider-Man, Insomniac Games ha potuto contare sull'aiuto e la collaborazione di Marvel, che si è assicurata che venisse realizzata una trasposizione in linea con i canoni del personaggio.

In una recente intervista con Fandom, il community manager James Stevenson ha ammesso che l'aiuto della Casa delle Idee si è rivelato fondamentale, poiché permesso al team di sviluppo di svolgere un lavoro ancora migliore.

"Spider-Man doveva essere un'esperienza autentica, quindi, per certi versi, è utile avere l'aiuto di altre persone che conoscono bene il personaggio e che ti spingono a fare di meglio. Collaborare con Marvel, probabilmente, ci ha permesso di svolgere un lavoro molto migliore di quello che avremmo fatto da soli. Marvel non ci ha imposto dei limiti, ma ha voluto aiutarci a creare un grande gioco di Spider-Man. Fondamentalmente, ha detto: ecco più di 50 anni di fumetti, personaggi e storie. Date un'occhiata a tutto quanto e prendete quello che volete".



Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è ora disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Il titolo è stato accolto in maniera molto positiva dalla critica e ieri Santa Monica Studio e Guerrilla Games si sono complimentati con Insomniac con delle simpatiche vignette con Kratos, Atreus (da God of War) e Aloy (da Horizon Zero Dawn).