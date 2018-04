Spider-Man: Insomniac Games parla della realizzazione e del design del costume

Prosegue il lunghissimo coverage di Game Informer dedicato a Spider-Man, l'attesa esclusiva per PlayStation 4 sviluppata dai Insomniac Games.

Stavolta, grazie ad un video speciale che vanta la partecipazione dell'Art Director Jacinda Chew (lo trovate a questo indirizzo), possiamo scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul design del costume del protagonista. Nel dare vita al loro universo, gli sviluppatori erano intenzionati fin dall'inizio a proporre qualcosa di moderno, ma hanno comunque deciso di mantenere inalterati i colori base del costume, blu e rosso. Il ragnetto ne ha tantissimi a disposizione, come ben sanno i suoi fan, ma è universalmente riconosciuto in quel modo.

Alla tuta è stato inoltre dato un aspetto decisamente atletico, anche per una questione di coerenza con la giovane età del protagonista (23 anni). Questo stile può essere facilmente notato dalla forma delle scarpe, ad esempio. Inoltre, tutte parti blu del costume rivestono le porzioni del corpo più flessibili, come le gambe e la schiena. Quelle in rosso, invece, sono più spesse e fungono da armatura per torace e testa. Poi ci sono le parti bianche in fibra di carbonio flessibile, che ricoprono il torace (il simbolo del ragno), i pugni e i piedi, che fungono da rinforzo nei combattimenti e anche quando il ragno cerca di fermare dei veicoli in corsa piantando i piedi a terra.

I movimenti e le posture di Spider-Man sono state realizzate con il motion capture, ma la digitalizzazione si è comunque rivelata una sfida impegnativa, per il semplice motivo che nella vita reale è davvero difficile riprodurre le traversate tra i grattacieli. Si è quindi reso necessario un adattamento dei movimenti acquisiti con il mocap. Ulteriore cura è stata inoltre riposta nella deformazione dei muscoli, alla quale il costume si adatta realisticamente, aspetto che sarà chiaramente visibile in-game.

Cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordiamo che Spider-Man è atteso esclusivamente su PlayStation 4 per il prossimo 7 settembre in tre differenti edizioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's. Nei giorni scorsi Insomniac Games ha affermato che si impegnerà al massimo per lanciare un gioco all'altezza delle altre esclusive Sony.