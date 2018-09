Spider-Man: Insomniac ci parla della realizzazione tecnica del gioco

Insomniac Games ha diffuso nuove informazioni riguardanti Marvel's Spider-Man, l'action-adventure atteso per la giornata di domani, venerdì 7 settembre, in esclusiva su PlayStation 4.

Gli sviluppatori ci hanno parlato in particolare della realizzazione tecnica del gioco. il director of core e chief architect Mike Fitzgerald ha svelato, ad esempio, che la New York ricreata da Insomniac è suddivisa in circa 800 zone, ognuna grande 128 metri quadrati. Queste vengono caricate man mano che Spider-Man si avvicina ad esse mentre si sposta agilmente con le sue ragnatele, in modo da non sovraccaricare la memoria di PlayStation 4, chiaramente non in grado di renderizzare tutta Manhattan in una sola volta. Considerata la velocità di spostamento del nostro supereroe, il gioco carica una zona della mappa ogni secondo.

Come già anticipato da Digital Foundry, il gioco sfrutta la tecnologia del temporal injection, già utilizzata per Ratchet & Clank, ma perfezionata da Insomniac per l'occasione. Presente anche il supporto all'HDR, che, come suggerisce Fitzgerald, dà il meglio di sé in notturna durante le ore piovose, quando il contrasto tra il buio del cielo e le luci dei palazzi è particolarmente evidente. Insomniac suggerisce inoltre di prestare attenzione anche alle strade cittadine, dal momento che anch'esse possono vantare una grande cura per il dettaglio.

Infine, viene rivelato che il sistema delle animazioni facciali può rappresentare fino a 60.000 angolazioni delle espressioni dei personaggi. Ognuno di questi, può disporre di un modello a sé dedicato che viene sfruttato per i close-up, per le cutscene e per le sequenze scriptate. Il boss finale del gioco è renderizzato con oltre un milione di poligoni, un risultato che Insomniac mai aveva raggiunto prima d'ora nella sua storia.

Spider-Man uscirà domani, 7 settembre su PlayStation 4. Sulle nostre pagine trovate la Recensione della nuova esclusiva PS4.