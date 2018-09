Spider-Man: Insomniac rivela la longevità media della Campagna

Con un post pubblicato su Twitter, il community director di Insomniac Games James Stevenson ha parlato della longevità di Marvel's Spider-Man, rivelando che il nuovo gioco dell'Uomo Ragno disponibile in esclusiva su PS4 ha una durata media di 20 ore.

Come riferito dal community director, i play test di Marvel's Spider-Man hanno rivelato una longevità media di 20 ore, con il livello di difficoltà impostato su Normale. Naturalmente la durata dell'avventura può variare da giocatore a giocatore, ed è destinata ad aumentare nel caso in cui vi dedichiate alle attività extra e alle missioni secondarie.

Considerando che in media i giochi di Insomniac Games (come Sunset Overdrive e Ratchet & Clank) hanno una longevità di circa 10 ore, le 20 ore di Marvel's Spider-Man rappresentano un salto in avanti da parte dello studio. Oltre a proporre una nuova storia originale da vivere nei panni dell'Uomo Ragno, la nuova esclusiva PS4 di Insomniac propone numerose attività secondarie, una vasta mappa open world e la possibilità di sbloccare nuovi costumi caratterizzati da particolari abilità. Se i giocatori sono interessati a sbloccare tutto quello che c'è da vedere nel gioco, dunque, la longevità è destinata ad attestarsi oltre le 20 ore.

Ricordiamo che su Everyeye potete leggere la nostra Recensione di Marvel's Spider-Man a cura di Giuseppe Arace.