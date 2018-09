Spider-Man: Insomniac si esprime nuovamente sulla possibilità di realizzare un sequel

Nel corso di una recente intervista concessa a IGN USA, Bryan Intihar, creative director presso Insomniac Games, ha nuovamente parlato della possibilità di realizzare un secondo captitolo dell'apprezzatissimo Marvel's Spider-Man, uscito in esclusiva su PlayStation 4 soltanto da pochi giorni.

Pur non sbottonandosi troppo, Intihar, dopo le parole dei giorni scorsi, ha lasciato nuovamente intendere che Insomniac ha la ferma intenzione di mettersi a lavorare su un seguito del gioco.

"Abbiamo voluto lasciare in sospeso delle domande, cosicché le persone potessero parlare del futuro della serie".

Molti quesiti, quindi, rimarranno aperti, ma Insomniac dichiara di voler intrattenere i giocatori ancora a lungo nell'universo di Spider-Man.

"Non abbiamo nulla da annunciare [nei riguardi di un sequel], ma ovviamente vogliamo intrattenervi ancora a lungo nel nostro universo di Spider-Man. Per questo motivo abbiamo chiarito sin da subito che avreste avuto tre DLC. Non sono solo attività in una città, ci sono delle storie complete. Potrete ottenere una nuova, corposa esperienza".

Le parole di Intihar lasciano ben poco all'immaginazione, insomma. Voi vorreste vedere un seguito dell'action-adventure di Insomniac? Ricordiamo che Spider-Man è disponibile ora su PS4. Il team di sviluppo ha rivelato di aver tagliato la storia legata a Silver Blade. Per un approfondimento sul gioco, vi rimandiamo alla Recensione di Spider-Man.