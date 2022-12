Spider-Man di Insomniac nel trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse: l'avete visto?

Si fanno sempre più insistenti le voci su possibili novità per Marvel's Spider-Man 2 a breve. L'opera di Insomniac Games è da tempo sparita dai radar, ma potrebbe presto tornare in scena, alla luce anche della confermata finestra di lancio per il 2023.

Stando al curriculum di una sceneggiatrice del gioco, Marvel's Spider-Man 2 potrebbe arrivare nell'autunno del 2023, ma per il momento continuano a mancare conferme ufficiali da parte di Sony ed Insomniac. Nel frattempo, però, anche il teaser del prossimo film con protagonista l'eroe Marvel, intitolato Spider-Man: Across The Spider-Verse, sembra stuzzicare i fan della serie videoludica.

Al minuto 1:25 del filmato, infatti, si intravedono sulla destra i Peter Parker e Miles Morales visti nei giochi per PS4, PS5 e PC: le tute dei due protagonisti sono infatti le stesse disegnate da Insomniac per le proprie avventure. Ciò ha dunque scatenato la curiosità dei fan, che tra i commenti sotto al trailer pubblicato su Twitter hanno fatto notare la presenza dei due personaggi. Chiaramente questo potrebbe essere semplicemente un easter egg, un segno del fatto che anche gli Spider-Man di Insomniac fanno parte dello Spider-Verso, ma con i tanti rumor arrivati negli ultimi giorni potrebbe anche essere interpretato come un ulteriore segnale circa novità sempre più vicine per l'atteso videogioco per PS5.

Per il momento bisogna in ambito videoludico bisogna ancora portare pazienza, ma chissà che Sony non sia davvero pronta a mostrare grossi aggiornamenti su Marvel's Spider-Man 2 a breve. Voi cosa ne pensate?