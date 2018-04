Spider-Man: Insomniac vuole realizzare un gioco all'altezza delle altre esclusive PS4

Nel corso di un'intervista concessa al Telegraph, Bryan Intihar, creative director del nuovo gioco di Spider-Man sviluppato da Insomniac Games, ha colto l'occasione per esprimere tutta la propria ammirazione per il lavoro svolto da Sony con le sue esclusive di successo.

Proprio con Spider-Man, Insomniac ha l'occasione di offrire ai possessori di PlayStation 4 un prodotto di alto livello, che sia comparabile a mostri sacri come Horizon: Zero Dawn, Bloodborne, e l'imminente God of War. Questo è proprio ciò che si auspica la software house, come dichiara Intihar.

"Abbiamo lavorato con Sony per più di 20 anni, giusto? Così come ero entusiasta per il fatto che avrei lavorato con Marvel, così lo ero perché sarei tornato a lavorare con Sony. Sono davvero impressionato e messo in soggezione per quello che i suoi studi first party riescono a fare: guardate Guerrilla e quello che sono riusciti a fare con Horizon: Zero Dawn. Ovviamente, Naughty Dog è in città e abbiamo stretto da tempo amicizia. Sono un grandissimo fan di God of War e penso che ciò che stanno facendo Cory Barlog e Santa Monica sia incredibile. E guardate anche Sucker Punch, cosa stanno facendo con la propria nuova IP".

Noi siamo un pezzo della 'corazzata' e sono fiero di farne parte. Per me, dobbiamo riuscire a raggiungere il livello di qualità dimostrato da queste altre esclusive".

Ricordiamo che Spider-Man uscirà su PlayStation 4 il 7 settembre 2018. Titan Books pubblicherà due prodotti tie-in del gioco di Insomniac. Su Everyeye.it potete leggere una nuova anteprima esclusiva sull'action adventure.