Spider-Man: Jonah Jameson ci presenta i contenuti del DLC Territori Contesi

Spider-Man è tornato finalmente in azione con il DLC Territori Contesi: Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno approfittato dell'occasione per pubblicare un nuovo trailer dell'espansione, che potete visionare in apertura di notizia.

I contenuti del DLC vengono presentati da nientemeno che J. Jonah Jameson (doppiato dall'attore Darin De Paul), l'iconico direttore del Daily Bugle che con la sua solita irruenza ci parla delle nuove minacce che l'amichevole Spider-Man di quartiere sarà chiamato ad affrontare.

Il principale antagonista di questa nuova espansione single player, risponde al nome di Testa di Martello, che insieme alla sua crucca sta seminando il panico in città sfruttando i gadget tecnologici degli agenti Sable, e sta tenendo in ostaggio il detective Yuriko Watanabe. Il trailer ci mostra inoltre i tre nuovi costumi che potremo ottenere e far indossare al nostro Spider-Man

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Marvel's Spider-Man ed i primi due DLC del gioco (La Rapina e Territori Contesi) sono disponibili ora in esclusiva su PlayStation 4. Il successo dell'action-adventure di Insomniac Games non accenna ad arrestarsi: il bundle con PS4 a 199 dollari è terminato nel giro di pochissimo tempo negli USA. Il titolo è attualmente scontato del 47% su Amazon. Se interessati ad approfondire ulteriormente il DLC Territori Contesi, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione dedicata.