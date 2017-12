Spider-Man: Marvel parla del nuovo gioco sviluppato da Insomniac Games

Quest'oggiha pubblicato un nuovo video dedicato a, il nuovo titolo in sviluppo presso gli studi di

Per l'occasione, sono intervenuti il fumettista Dan Slott, che ha contribuito alla realizzazione di alcune serie dedicate al ragnetto come The Amazing Spider-Man e Avenging Spider-Man, e Bill Roseman, direttore creativo della Casa delle Idee. Abbiamo così scoperto che Spider-Man è il personaggio preferito dal fumettista, che lo considera uno dei migliori mai creati in tutta la storia della letteratura. Slott sta inoltre partecipando alla scrittura del gioco assieme ad un altro noto sceneggiatore, Christos Gage. Insieme cercheranno di fare del loro meglio per creare la migliore storia dell'Uomo Ragno possibile.

Nel filmato vengono poi mostrate numerose sezioni di gameplay e viene approfondita la figura di Mister Negativo, il villain del gioco, con la partecipazione di alcuni sviluppatori di Insomniac Games. Trovate il video in apertura di notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Spider-Man uscirà esclusivamente su PlayStation 4 nel corso del 2018. Non è ancora stata fornita una data specifica, ma fortunatamente Shawn Layden, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment America, ha dichiarato nel corso della PlayStation Experience 2017 che i titoli previsti per il prossimo anno non subiranno alcun ritardo.