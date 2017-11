Spider-Man: Mary Jane sarà un personaggio giocabile

Lodiè tornato a mostrarsi nel corso della conferenzaallacon uno spettacolare

Successivamente, in un'intervista concessa ad IGN, il direttore creativo ha parlato di alcuni interessanti aspetti del personaggio di Mary Jane, anch'essa presente nell'avventura. Secondo quanto dichiarato, la giovane potrà essere utilizzata in alcuni frangenti del gioco.

"Potrete giocare nei panni di Mary Jane in diversi momenti del gioco. Saranno sezioni notevolmente diverse da quelle affrontate nei panni di Spider-Man. Rimarrà fedele alla caratterizzazione del suo personaggio, ma in questo caso sarà una reporter del Daily Bugle. Apprezzo notevolmente il suo ruolo nel gioco e il fatto che potremo finalmente vederla in situazioni quasi inedite per lei. Non è una damigella in pericolo, è più un collaboratore molto in gamba e in grado di prendersi dei rischi".



A quanti pare, il personaggio sarà per certi versi differente da quelle che abbiamo imparato a conoscere in passato, dato che, tra le altre cose, sarà una reporter e non un'attrice. Cosa ne pensate di questo cambiamento? Anche la nostra redazione ha avuto modo di parlare con il direttore creativo, per saperne di più vi rimandiamo all'intervista con Bryan Intihar.

Vi ricordiamo che Spider-Man è atteso per un generico 2018: al momento Sony non ha comunicato la finestra di lancio del gioco.