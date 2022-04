Spider-Man Miles Morales a oltre 100fps con ray tracing grazie al VRR su PS5

Come ormai saprete, Sony ha annunciato l'arrivo del VRR su PlayStation 5, una funzionalità che in tanti aspettavano da molto tempo, e che sembra abbia il potenziale per cambiare davvero le carte in tavola, stando ai primi test emersi in rete.

Il canale YouTube GamingTech ha messo alla prova il VRR (già disponibile a sorpresa per alcuni utenti PS5), e le primi analisi effettuate hanno evidenziato un miglioramento decisamente impressionante su Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Come viene spiegato nel video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, l'action-adventure di Insomniac Games riesce a toccare picchi prestazionali che vanno al di sopra dei 100fps con il Variable Refresh Rate se giocato in modalità performance con ray tracing attivo. L'autore del test si dice sbalordito dal miglioramento visivo e prestazionale che si ottiene attivando il VRR e raccomanda ai giocatori di provare con mano la rinnovata esperienza offerta da PS5 con il VRR attivo.

Stando agli ulteriori test effettuati da GamingTech, sembra che anche Ratchet & Clank Rift Apart sia in grado di oltrepassare la soglia dei 100fps in modalità performance, come potete osservare tramite il filmato riportato in calce. Staremo a vedere se nei test di Digital Foundry - che difficilmente si faranno attendere - verranno evidenziati numeri più accurati ed affidabili, ma l'impressione è che il VRR possa davvero rappresentare un game changer per i possessori di PS5.