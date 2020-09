Spider-Man Miles Morales in 4K è spettacolare su PS5!

Nonostante la sua natura cross-gen, il primo video di gameplay di Spider-Man Miles Morales ha catturato le attenzioni degli spettatori dell'evento PS5 di settembre e mostrato una parte delle potenzialità della console nextgen di Sony.

Come sottolineato da Giuseppe Arace nel nostro speciale su Spider-Man Miles Morales, le sequenze di gameplay a cui abbiamo assistito durante il PlayStation 5 Showcase ci hanno restituito l'immagine di un progetto quantomai solido, e questo nonostante la sua natura crossgen.

Dalla frenesia dei combattimenti alla fluidità delle animazioni sfoggiate dall'eroe e dai nemici, passando per l'utilizzo del Ray Tracing, l'action che avrà per protagonista l'amico dimensionale di Peter Parker promette di fare felici tutti gli appassionati del genere.

Prima di lasciarvi in compagnia dell'arrampicamuri della Marvel con l'analisi del video gameplay 4K dell'evento PS5, vi ricordiamo che Spider-Man Miles Morales sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre, in concomitanza con l'uscita di PlayStation 5 nelle versioni con lettore di dischi o Digital Edition. Non sappiamo, invece, se la versione PS4 di Spider-Man Miles Morales sarà disponibile dal 19 novembre o, come avverrà negli Stati Uniti e in altri Paesi, dal 12 novembre.