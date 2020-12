Spider-Man Miles Morales si aggiorna su PS5 e PS4, ecco tutte le novità

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata una nuova patch per le versioni PlayStation 5 e PlayStation 4 di Marvel's Spider-Man Miles Morales, grazie alla quale lo spin-off dell'esclusiva Sony targata Insomniac Games giunge alla versione 1.006.003.

Ecco di seguito le novità incluse nell'aggiornamento secondo il changelog pubblicato dagli sviluppatori:

È ora possibile vedere nella lista amici se un utente sta giocando la versione PS4 su PS5

La voce "Passa alla Ultimate Edition" è stata spostata (solo su PS5)

Risolto un problema che si verificava scegliendo "Giorno" nel menu di selezione delle condizioni atmosferiche

Migliorata la stabilità

Migliorate le prestazioni

Aggiunti diversi fix minori

Le dimensioni dell'aggiornamento in questione sono di circa 2GB e il download dovrebbe attivarsi automaticamente per tutti i possessori del gioco sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Nel caso in cui non vi si dovesse aggiornare il gioco, vi basterà attivare la ricerca manuale di nuove patch per dare il via al download.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una collezione di scatti a tema Marvel's Spider-Man Miles Morales di Emanuele Bresciani, fotografo virtuale che già in passato ha pubblicato i propri lavori su Everyeye.