Spider-Man Miles Morales arriva su PS5, ecco il trailer

Il primo grande annuncio dell'evento Sony di questa sera, interamente dedicato ai giochi PlayStation 5, è stato il nuovo Spider-Man Miles Morales, nuova esclusiva in sviluppo presso Insomniac Games.

L'annuncio, che ha colto di sorpresa molti videogiocatori che aspettavano il ritorno dell'arrampicamuri tra un bel po' di tempo, è avvenuto con uno spettacolare trailer che alterna sequenze di gameplay ad altre estratte da filmati di gioco. Come potete ben vedere nel trailer allegato alla notizia, la qualità grafica del gioco è eccezionale e il combat system sembra essere ancor più frenetico rispetto a quanto visto nel primo capitolo su PlayStation 4.

Il gioco con protagonista il giovane Miles Morales arriverà in esclusiva su PlayStation 5 durante le festività natalizie del 2020 e, di conseguenza, a ridosso del lancio della console di prossima generazione Sony. Non è da escludere che il gioco faccia parte proprio della line-up di lancio e che il colosso nipponico non lo abbia confermato per non svelare al pubblico la data d'uscita della console.