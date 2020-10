Spider-Man Miles Morales: nuovo gameplay e tanti dettagli in arrivo per il titolo PS5

Ad un mese dall'arrivo nei negozi di Marvel's Spider-Man Miles Morales, le redazioni di Game Informer e Weekly Famitsu si preparano a pubblicare un dettagliato reportage sul nuovo titolo di Insomniac Games che accompagnerà il lancio di PlayStation 5.

Per il prossimo numero di Game Informer infatti la redazione americana ha preparato una copertura completa su uno dei titoli più attesi per l'esordio della next-gen. Come si legge nell'annuncio della rivista: "Insomniac Games ci ha offerto un lungo tour di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PS5 e siamo rimasti sbalorditi da quanto sia ambizioso questo follow-up, sia per quanto è esplosiva l'azione sia per quanta cura è stata impiegata nello sviluppo di Miles come nuovo Spider-Man". I fan potranno quindi contare su ben 15 pagine di dettagli esclusivi e informazioni riguardanti la nuova versione videoludica dell'amato super eroe Marvel.

Spostandoci verso il Sol Levante, il compito di introdurre Miles Morales spetterà a Weekly Famitsu, che nel nuovo numero offrirà a sua volta un coverage completo del gioco targato Insomniac, accompagnato da una lunga intervista agli stessi sviluppatori.

Insomma, dopo la recente entrata nella fase Gold non resta che attendere ancora qualche ora (la versione digitale di GameInformer dovrebbe essere disponibile in giornata) per saperne di più su Marvel's Spider-Man Miles Morales.