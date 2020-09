Spider-Man Miles Morales è sbalorditivo: lo dice il creatore del personaggio

Il primo video di gameplay di Spider-Man Miles Morales è stato molto apprezzato dai fan che attendono il titolo al lancio di PlayStation 5 e tra gli spettatori che si sono lasciati incantare dal filmato c'è anche Brian Micheal Bendis, il creatore del personaggio.

In un tweet, che potete visualizzare in calce alla notizia, l'autore si è detto meravigliato di quanto visto nelle scene di gameplay pubblicate da Insomniac Games: "è davvero difficile per me descrivere quanto sia sbalorditivo tutto questo" scrive semplicemente. Bendis diede vita a Miles Morales nel 2011, insieme all'artista Sara Pichelli, per essere il protagonista dell'universo Ultimate dell'Uomo Ragno. Tuttavia il personaggio fu così tanto apprezzato dai fan che alla chiusura della sua serie i vertici della Marvel decisero di "salvarlo", facendolo comparire in numerosi altri progetti come Into the Spider-Verse, il pluri-premiato film d'animazione uscito nel 2018.

Vi ricordiamo che Spider-Man Miles Morales è in arrivo il 19 novembre in concomitanza con l'uscita di PlayStation 5 e sarà disponibile al lancio anche su PlayStation 4. Sarà possibile acquistare anche la Ultimate Edition di Spider-Man Miles Morales, che comprende un voucher per riscattare Spider-Man Remastered, una versione rimasterizzata dell'avventura di Peter Parker completa dei tre DLC della serie La Città che Non Dorme Mai.