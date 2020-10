Spider-Man Miles Morales in azione su PS5: i tempi di caricamento del gioco Marvel

Dopo aver potuto dare uno sguardo al costume di Miles Morales in Un Nuovo Universo, i giocatori in attesa della nuova produzione firmata Insomniac Games possono averne un ulteriore assaggio.

Ha infatti fatto la sua comparsa in rete un breve video che immortala i tempi di caricamento di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Avvistato dall'utenza di Resetera, quest'ultimo era stato pubblicato in origine su Twitter. In seguito, tuttavia, era stato rimosso dal social network: come spesso accade, l'azione non è stata però sufficiente a cancellarne le tracce. Un utente attivo su Reddit aveva infatti provveduto nel frattempo a salvarne una copia, che ha poi diffuso tramite il noto forum.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il breve filmato immortala l'interfaccia utente di PlayStation 5. Da quest'ultima, l'anonimo possessore della console Sony avvia il gioco di Insomniac Games, evidenziando gli interessanti esiti in termini di tempi di caricamento. Per passare dalla home di PS5 al menu principale di Marvel's Spider-Man: Miles Morale in circa 7 secondi. Da quest'ultimo, il tempo impiegato per caricare un salvataggio risulta invece pari a circa 2 secondi. L'esito del test è sicuramente notevole e sembra evidenziare le potenzialità dell'SSD che costituisce parte dell'hardware di PlayStation 5, in arrivo in Italia il 19 novembre.