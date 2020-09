Spider-Man Miles Morales: i bonus del preorder svelano una skin e un gadget

Nel corso delle ultime ore sono spuntate in rete le immagini promozionali di Marvel's Spider-Man Miles Morales grazie alle quali è stato possibile non solo scoprire i bonus del preorder ma anche vedere il primo costume aggiuntivo del protagonista.

Prenotando il gioco sarà infatti possibile accedere ai seguenti DLC esclusivi:

T.R.A.C.K. Suit

Secondo costume aggiuntivo da annunciare

Gadget "Gravity Well"

Tre Punti Abilità extra

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la T.R.A.C.K. Suit (Time Response Activated Circuit Kinetic) è stata progettata dallo stesso Miles Morales ed è apparsa per la prima volta in un fumetto i cui disegni sono stati realizzati da Javier Garrón. La peculiarità di questo costume dovrebbe consistere in un potere d'occultamento migliorato. Per quello che riguarda invece il gadget Gravity Well, si tratta di un'abilità che consente a Miles di attirare tutti i nemici presenti in un'area limitata verso lo stesso punto, così da scontrarsi e lasciare cadere le armi.

In attesa del reveal del secondo costume, confermato anche dallo store ufficiale americano PlayStation, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5. Oltre alla versione stand alone dello spin-off, sarà anche possibile acquistare la Ultimate Edition di Spider-Man Miles Morales, ovvero un pacchetto contenente anche il primo capitolo con tanto di upgrade grafico per la console di prossima generazione Sony.