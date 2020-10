Spider-Man Miles Morales: boss fight al centro commerciale e primo sguardo a JJ Jameson

Ve lo diciamo fin da subito: se non volete anticipazioni su Marvel's Spider-Man Miles Morales, allora vi consigliamo di non leggere questa notizia e di non guardare i video allegati. Le informazioni incluse non sono estremamente rilevanti, ma comprendiamo che qualcuno preferisce vivere i giochi senza anticipazioni.

Se siete ancora qui, allora sarete felici di vedere il video allegato in cima a questa notizia, estrapolato dall'enorme mole di materiale con il quale GameInformer sta inondando il web in questi giorni nell'ambito del suo coverage esclusivo. Il filmato mostra l'intensa boss fight che vede coinvolti il nostro eroe, il nuovo Spider-Man Miles Morales, e il possente Rhino, che mentre se le danno di santa ragione mettono a soqquadro prima le strade della Grande Mela, e poi un centro commerciale. Alla festa, tra l'altro, partecipa anche Peter Parker! In calce a questa notizia trovate invece un first look del burbero giornalista J. Jonah Jameson, per l'occasione vestito da Babbo Natale. Mentre prova un discorso, tuttavia, viene interrotto da Miles, Peter e Rhino che piombano nel suo studio distruggendolo!

Marvel's Spider-Man Miles Morales, ricordiamo, è un gioco cross-gen che verrà lanciato il 12 novembre su PlayStation 4 e il 19 novembre su PlayStation 5. Coloro che lo acquisteranno sulla console dell'attuale generazione potranno usufruire dell'upgrade gratis su next-gen. È inoltre stato confermato che i salvataggi di Spider-Man Miles Morales saranno trasferibili da PS4 e PS5.