Spider-Man Miles Morales: BossLogic scherza su Spider-Cat con esilaranti artwork

Abbandonato il serioso contesto dell'annuncio di Assassin's Creed Valhalla, il celebre disegnatore e illustratore BossLogic riprende il video reveal di Spider-Man Miles Morales con Spider-Cat e ci scherza su con degli artwork che fanno sbellicare dalle risate anche i curatori dei social di Insomniac Games.

Nel riprendere la "notizia più felina" del coverage di Game Informer su Spider-Man Miles Morales, l'artista australiano ha omaggiato Spider-Cat con degli esilaranti bozzetti che sono stati immediatamente ripresi e condivisi dagli stessi sviluppatori interni ai PlayStation Studios, con tanto di emote in sequenza che sottolineano la loro reazione ilare a questo esperimento.

Gli artwork di BossLogic immortalano infatti il micio di Miles Morales con tanto di maschera da supereroe e dettaglio del ragno che tesse la sua tela sulla coda dell'animale domestico. Il disegnatore si cimenta anche in un esercizio di stile per riadattare il logo di Spider-Man con l'imprescindibile zampa del gatto che accompagnerà in battaglia il suo amato padrone una volta sbloccata l'apposito costume speciale.

Cosa ne pensate di questo insolito esperimento firmato da BossLogic? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Spider-Man Miles Morales è atteso in uscita per il 12 novembre su PS4 e per il 19 novembre su PlayStation 5. Per saperne di più sull'esclusiva Sony, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento su gameplay e open world di Spider-Man Miles Morales.