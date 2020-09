Da Spider-Man Miles Morales a COD Black Ops Cold War: ecco i giochi più attesi del 2020

Il 2020 non è ancora giunto al termine e a breve inizierà una delle stagioni più interessanti per i videogiocatori, dal momento che oltre all'arrivo delle console di prossima generazione Sony e Microsoft faranno il proprio debutto anche prodotti del calibro di Cyberpunk 2077 e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

A questo proposito è stata pubblicata da Nielsen, la celebre multinazionale che si occupa di analisi e raccolta dei dati, una classifica dei giochi più attesi tra quelli in arrivo entro l'anno.

Ecco di seguito i most wanted del 2020:

Marvel’s Avengers

Call of Duty: Black Ops Cold War

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

13 Sentinels: Aegis Rim

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed: Valhalla

World of Warcraft: Shadowlands

Gran Turismo 7

FIFA 21

Demon’s Souls Remake

NBA 2K21

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Star Wars: Squadrons

Planet Coaster: Console Edition

Crusader Kings III

Baldur’s Gate III

Serious Sam 4

Nell'elenco in questione non troviamo ovviamente Halo Infinite, che proprio nel corso delle ultime settimane è stato posticipato al prossimo anno. In dubbio è invece Demon's Souls Remake, la cui data d'uscita non è ancora stata ufficializzata malgrado i rumor lo vogliano in uscita al lancio di PlayStation 5.