Spider-Man Miles Morales: come cambiare l'ora del giorno

Spider-Man Miles Morales è sicuramente il gioco perfetto in cui testare di propria mano le capacità grafiche della nuova PlayStation 5. Sono molte le opzioni grafiche disponibili, a partire dal frame rate più elevato fino al Ray-Tracing.

Per ammirare tutti i giochi di luce e i riflessi che ci offre la New York del nostro amico arrampicatore preferito, non c'è di meglio che dondolarsi tra i grattacieli a qualsiasi ora del giorno; per farlo, abbiamo a disposizione l'utilissima funzionalità del cambio dell'ora. Grazie ad essa potremo giocare di giorno, di notte, al tramonto o durante un temporale, notando subito i miglioramenti grafici rispetto al predecessore del 2018. Vediamo come fare per usare questa feature.

Come cambiare l'ora del giorno

Come prima cosa, dovrete aver completato la storia principale. Alla fine dell'avventura del giovane Miles, infatti, vi verrà mostrato un messaggio di congratulazioni, che vi informa tra le altre cose che da questo momento potete modificare l'orario dal menu Opzioni.

Aprite il menu principale delle Opzioni, andate su Impostazioni e poi su Gioco. In cima all'elenco vedrete l'impostazione dell'ora del giorno, che vi consente 4 scelte: giorno, notte, tramonto e coperto. Una volta selezionata una di queste fasce orarie, il gioco chiederà la conferma e dovrete ricominciare dall'ultimo checkpoint. Dopo un brevissimo caricamento vi ritroverete all'ora desiderata e potrete quindi dedicarvi a scattare qualche fantastica foto in Miles Morales per PS5 o semplicemente ammirare il paesaggio cittadino realizzato a regola d'arte, complice anche la simulazione realistica dei fasci di luce data dal ray-tracing.

