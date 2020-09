Spider-Man Miles Morales, la conferma: salvataggi trasferibili da PS4 a PS5

Nella giornata di ieri, la conferma da parte degli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio che i salvataggi di Yakuza Like a Dragon non saranno trasferibili da PS4 a PS5 ha generato più di qualche preoccupazione nei giocatori, visto che sono in arrivo molti giochi cross-gen, tra cui Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion e Call of Duty Black Ops Cold War.

Com'era già noto, neppure Spider-Man Remastered supporterà il trasferimento dei dati da PS4 e PS5. A far allarmare ulteriormente i giocatori ci ha pensato il giornalista Gene Park del Washington Post, il quale ha affermato che saranno molti i giochi cross-gen PS4/PS5 a non permettere il passaggio dei salvataggi da una console all'altra.

In attesa di scoprire quali saranno gli specifici titoli a non supportare questa funzione, arrivano i chiarimenti di Insomniac Games in merito a Marvel's Spider-Man Miles Morales, che a quanto pare non avrà questo tipo di limitazione. Il community director di Insomniac Games ha dichiarato che sarà possibile trasferire i salvataggi di Spider-Man Miles Morales da PS4 a PS5, quindi tutti i giocatori che non passeranno immediatamente alla next-gen possono trarre un sospiro di sollievo. Purtroppo, non ha svelato in che modo potrà essere effettuato il trasferimento: tramite USB? Via cloud? E in questo secondo caso, servirà PlayStation Plus? Domande alle quali troveremo risposta prossimamente. Marvel's Spider-Man Miles Morales è atteso su PS4 e PS5 il 19 novembre, oggi sono partiti i preordini su PlayStation Store.