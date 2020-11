Spider-Man Miles Morales, e se la cover fosse ispirata a Un Nuovo Universo?

I ragazzi di Insomniac Games hanno dimostrato di essere incredibilmente attenti ai desideri dei fan del ragnetto, non solo nella stesura della storia di Marvel's Spider-Man, ma anche nella selezione dei costumi alternativi.

Cura ai dettagli che non mancherà neppure in Marvel's Spider-Man Miles Morales, nuovo episodio della serie in arrivo il 12 novembre su PlayStation 4 e il 19 novembre su PS5, per la quale rappresenterà uno dei giochi di lancio. Lo studio californiano ha rivelato che durante l'avventura i giocatori potranno sbloccare un costume ispirato al Miles Morales di Spider-Man: Un Nuovo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse) pellicola d'animazione di Sony Pictures vincitrice di un Oscar. Gli artisti non si sono limitati a riprodurne le fattezze, hanno anche dotato il protagonista di animazioni che richiamano chiaramente le particolari movenze visibili del film.

Un lavoro certosino che ha spinto un altro artista, il celebre australiano BossLogic, ad immaginare delle cover alternative con il Miles Morales di Un Nuovo Universo in primo piano. Le due illustrazioni hanno immediatamente ottenuto il consenso dei numerosi fan del ragnetto, alcuni dei quali vorrebbero addirittura vederle come cover ufficiali. Potete guardarle anche voi in calce a questa notizia: fateci sapere cosa ne pensate scrivendoci un commento!

Ne approfittiamo per ricordarvi che Marvel's Spider-Man Miles Morales supporterà l'upgrade gratis da PS4 a PS5, oltre che il trasferimento dei salvataggi da una console all'altra. Avete già visto quanto sono rapidi i caricamenti di Spider-Man Miles Morales su PS5?